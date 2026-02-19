Più di 20 paesi partecipano alla riunione del Board of Peace di Trump

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ospiterà giovedì una riunione del suo Board of Peace a Washington, con oltre 20 paesi previsti, ha dichiarato mercoledì la Casa Bianca. I funzionari affermano che gli stati membri hanno promesso oltre 5 miliardi di dollari per aiuti umanitari e ricostruzione a Gaza, insieme a migliaia di personale per una proposta di forza internazionale di stabilizzazione.

Il Board of Peace, creato da Trump a gennaio durante il World Economic Forum di Davos, è stato successivamente approvato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come parte della sua iniziativa su Gaza. Mentre potenze regionali come Turchia, Egitto, Arabia Saudita e Qatar si sono unite, diversi alleati occidentali tradizionali hanno adottato una posizione più cauta.

Il Vaticano ha rifiutato di partecipare, con alti funzionari che suggeriscono che la gestione delle crisi dovrebbe rimanere sotto la gestione delle Nazioni Unite. La sessione di giovedì dovrebbe concentrarsi esclusivamente su Gaza, mentre persistono dubbi sul fatto che il consiglio possa estendere il proprio ruolo ad altri conflitti globali...