Al via oggi la Copa del Rey spagnola: tutte le partite di questa settimana, dal 28 al 30 ottobre
Barcellona, Real Madrid, Atleti e Athletic non giocano questo turno.
Oggi, la nuova edizione della Copa del Rey (Coppa del Re), la Coppa di Spagna, inizia con il primo turno del torneo.
In totale, 55 partite tra martedì e giovedì. Tutti i club qualificati sono stati abbinati in base alla loro classifica e alle loro divisioni (nessuna partita tra squadre di prima divisione), e anche seguendo per la prima volta un criterio geografico: sono stati accoppiati per vicinanza, spesso della stessa regione, il che renderà sicuramente le partite più emozionanti per i tifosi locali.
Partite della Copa del Rey dal 28 al 30 ottobre (turno 1)
Martedì 28 ottobre
- CE Constància-Girona FC: 19:00 CET
- Ourense CF-Real Oviedo: 19:00 CET
- CD Atlético Tordesillas-Burgos CF: 19:00 CET
- SD Logroñés-Real Racing Club de Santander: 19:00 CET
- UP Langreo-Racing Club Ferrol: 19:00 CET
- UCAM Universidad Católica de Murcia CF-Cádiz CF: 19:00 CET
- UD Maracena-Valencia CF: 20:00 CET
- Inter Valdemoro-Getafe: 20:00 CET
- CD Roda-Granada CF: 20:00 CET
- CD Tropezón-Cultural Leonesa: 20:00 CET
- CD Guadalajara-CP Cacereño: 20:00 CET
- CF Rayo Majadahonda-CF Talavera de la Reina: 20:00 CET
- UD San Fernando-Albacete Balompié: 20:00 CET
- Utebo FC-SD Huesca: 20:30 CET
- RSD Alcalá-CD Tenerife: 20:30 CET
- CD Toledo-Siviglia FC: 21:00 CET
- SD Negreira-Real Sociedad: 21:00 CET
- CD Extremadura-UD Las Palmas: 21:00 CET
Mercoledì 29 ottobre
- UD Poblense-CE Sabadell FC: 18:00 CET
- UD Los Garres-Elche CF: 19:00 CET
- CD Sant Jordi-CA Osasuna: 19:00 CET
- UD Multivera-Real Saragozza: 19:00 CET
- CD Ebro-SD Tarazona: 19:00 CET
- FC La Unión Atlético-AD Ceuta FC: 19:30 CET
- Atlético Astorga FC-CD Mirandés: 20:00 CET
- Torrent CF-Juventud de Torremolinos CF: 20:00 CET
- Atlètic Sant Just FC-RCD Mallorca: 20:00 CET
- CF Lorca Deportiva-UD Almería: 20:00 CET
- Náxara CD-SD Eibar: 20:00 CET
- Caudal Deportivo-Real Sporting de Gijón: 20:00 CET
- CD Cieza-Córdoba CF: 20:00 CET
- CDA Navalcarnero-AD Mérida: 20:00 CET
- CD Numancia de Soria-Arenas Club: 20:00 CET
- UE Sant Andreu-CD Teruel: 20:00 CET
- CD Azuaga-CD Leganés: 20:00 CET
- Club Portugalete-Real Valladolid: 20:00 CET
- Salerm Cosmetics Puente Genil FC-FC Cartagena: 20:30 CET
- UD Ourense-Pontevedra CF: 20:30 CET
- Reus FC Reddis-CE Europa: 20:30 CET
- CD Ciudad de Lucena-Villarreal: 21:00 CET
- CD Yuncos-Rayo Vallecano: 21:00 CET
- Real Jaén CF-CD Eldense: 21:00 CET
- CD Quintanar del Rey-UD Ibiza: 21:00 CET
giovedì 30 ottobre
- Orihuela CF-Levante UD: 19:00 CET
- Puerto de Vega CF-Celta de Vigo: 19:00 CET
- CD Valle de Egüés-FC Andorra: 19:00 CET
- Getxo-Deportivo Alavés: 20:00 CET
- Real Ávila CF-Real Avilés Industrial: 20:00 CET
- CD Atlético Baleares-Gimnàstic de Tarragona: 20:00 CET
- UD Logroñés-SD Ponferradina: 20:00 CET
- Club Atlético Antoniano-CD Castellón: 20:00 CET
- CD Estepona Fútbol Senior-Málaga CF: 20:00 CET
- Atlético Palma del Río CF-Real Betis Balompié: 21:00 CET
- CE Atlètic Lleida-RCD Espanyol de Barcelona: 21:00 CET
- UD Sámano-RC Deportivo: 21:00 CET
- Real Murcia CF-Antequera CF: 21:00 CET
Dove sono il Real Madrid e il Barcellona?
Come sempre, le quattro squadre che partecipano alla Supercoppa spagnola (che in questo caso sono le quattro migliori squadre della Liga dell'anno scorso, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Club) sono esentate dal giocare al primo turno.
Queste quattro squadre salteranno anche il secondo turno, previsto per il 3 dicembre 2025, e debutteranno invece negli ottavi di finale, in programma il 17 dicembre 2025. La Copa del Rey continuerà a inserire le squadre delle divisioni inferiori con le squadre della Liga negli ottavi di finale a gennaio.
Tutti gli ottavi di finale sono una sola partita tranne le semifinali (andata l'11 febbraio, ritorno il 4 marzo) e la finale il 25 aprile 2026. Sei entusiasta per la Copa del Rey?