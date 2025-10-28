Al via oggi la Copa del Rey spagnola: tutte le partite di questa settimana, dal 28 al 30 ottobre

HQ

Oggi, la nuova edizione della Copa del Rey (Coppa del Re), la Coppa di Spagna, inizia con il primo turno del torneo.

In totale, 55 partite tra martedì e giovedì. Tutti i club qualificati sono stati abbinati in base alla loro classifica e alle loro divisioni (nessuna partita tra squadre di prima divisione), e anche seguendo per la prima volta un criterio geografico: sono stati accoppiati per vicinanza, spesso della stessa regione, il che renderà sicuramente le partite più emozionanti per i tifosi locali.

Partite della Copa del Rey dal 28 al 30 ottobre (turno 1)

Martedì 28 ottobre



CE Constància-Girona FC: 19:00 CET



Ourense CF-Real Oviedo: 19:00 CET



CD Atlético Tordesillas-Burgos CF: 19:00 CET



SD Logroñés-Real Racing Club de Santander: 19:00 CET



UP Langreo-Racing Club Ferrol: 19:00 CET



UCAM Universidad Católica de Murcia CF-Cádiz CF: 19:00 CET



UD Maracena-Valencia CF: 20:00 CET



Inter Valdemoro-Getafe: 20:00 CET



CD Roda-Granada CF: 20:00 CET



CD Tropezón-Cultural Leonesa: 20:00 CET



CD Guadalajara-CP Cacereño: 20:00 CET



CF Rayo Majadahonda-CF Talavera de la Reina: 20:00 CET



UD San Fernando-Albacete Balompié: 20:00 CET



Utebo FC-SD Huesca: 20:30 CET



RSD Alcalá-CD Tenerife: 20:30 CET



CD Toledo-Siviglia FC: 21:00 CET



SD Negreira-Real Sociedad: 21:00 CET



CD Extremadura-UD Las Palmas: 21:00 CET



Mercoledì 29 ottobre



UD Poblense-CE Sabadell FC: 18:00 CET



UD Los Garres-Elche CF: 19:00 CET



CD Sant Jordi-CA Osasuna: 19:00 CET



UD Multivera-Real Saragozza: 19:00 CET



CD Ebro-SD Tarazona: 19:00 CET



FC La Unión Atlético-AD Ceuta FC: 19:30 CET



Atlético Astorga FC-CD Mirandés: 20:00 CET



Torrent CF-Juventud de Torremolinos CF: 20:00 CET



Atlètic Sant Just FC-RCD Mallorca: 20:00 CET



CF Lorca Deportiva-UD Almería: 20:00 CET



Náxara CD-SD Eibar: 20:00 CET



Caudal Deportivo-Real Sporting de Gijón: 20:00 CET



CD Cieza-Córdoba CF: 20:00 CET



CDA Navalcarnero-AD Mérida: 20:00 CET



CD Numancia de Soria-Arenas Club: 20:00 CET



UE Sant Andreu-CD Teruel: 20:00 CET



CD Azuaga-CD Leganés: 20:00 CET



Club Portugalete-Real Valladolid: 20:00 CET



Salerm Cosmetics Puente Genil FC-FC Cartagena: 20:30 CET



UD Ourense-Pontevedra CF: 20:30 CET



Reus FC Reddis-CE Europa: 20:30 CET



CD Ciudad de Lucena-Villarreal: 21:00 CET



CD Yuncos-Rayo Vallecano: 21:00 CET



Real Jaén CF-CD Eldense: 21:00 CET



CD Quintanar del Rey-UD Ibiza: 21:00 CET



giovedì 30 ottobre



Orihuela CF-Levante UD: 19:00 CET



Puerto de Vega CF-Celta de Vigo: 19:00 CET



CD Valle de Egüés-FC Andorra: 19:00 CET



Getxo-Deportivo Alavés: 20:00 CET



Real Ávila CF-Real Avilés Industrial: 20:00 CET



CD Atlético Baleares-Gimnàstic de Tarragona: 20:00 CET



UD Logroñés-SD Ponferradina: 20:00 CET



Club Atlético Antoniano-CD Castellón: 20:00 CET



CD Estepona Fútbol Senior-Málaga CF: 20:00 CET



Atlético Palma del Río CF-Real Betis Balompié: 21:00 CET



CE Atlètic Lleida-RCD Espanyol de Barcelona: 21:00 CET



UD Sámano-RC Deportivo: 21:00 CET



Real Murcia CF-Antequera CF: 21:00 CET



Dove sono il Real Madrid e il Barcellona?

Come sempre, le quattro squadre che partecipano alla Supercoppa spagnola (che in questo caso sono le quattro migliori squadre della Liga dell'anno scorso, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Club) sono esentate dal giocare al primo turno.

Queste quattro squadre salteranno anche il secondo turno, previsto per il 3 dicembre 2025, e debutteranno invece negli ottavi di finale, in programma il 17 dicembre 2025. La Copa del Rey continuerà a inserire le squadre delle divisioni inferiori con le squadre della Liga negli ottavi di finale a gennaio.

Tutti gli ottavi di finale sono una sola partita tranne le semifinali (andata l'11 febbraio, ritorno il 4 marzo) e la finale il 25 aprile 2026. Sei entusiasta per la Copa del Rey?