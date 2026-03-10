Alcaraz e Djokovic si uniscono agli ottavi di finale di Indian Wells, le partite iniziano martedì e mercoledì

HQ

Carlos Alcaraz fu spinto al limite da Arthur Rinderknech e "si mise nei guai", come ammise lo stesso spagnolo, dopo una vittoria per 6-7(6), 6-3, 6-2 ai 32 di Indian Wells. Alcaraz ha perso il suo primo set e un errore che gli ha causato dolore alla caviglia ha rappresentato un serio pericolo per la sua corsa in gara. Ma il numero 1 del mondo si è ripreso e ha sconfitto Rinderknech, la sesta vittoria consecutiva contro il francese, famoso per aver raggiunto la finale Masters di Shanghai e persa contro il cugino Valentin Vacherot lo scorso ottobre.

Alcaraz prolunga la sua perfetta striscia di 14-0 quest'anno e affronterà Casper Ruud domani mercoledì. Anche le partite di martedì hanno visto Novak Djokovic riprendersi dopo aver perso un set per 6-1, battendo Aleksander Kovavecic. "Aleks, ottima partita oggi, fratello! Ottimo combattimento. Continua così, buona fortuna per il resto!", scrisse Djokovic dopo la partita, congratulandosi con il giocatore americano di genitori bosniaci e serbi.

Ottavi di finale di Indian Wells (singolare maschile)

Martedì 10 marzo:



Arthur Fils vs. Felix Auger-Aliassime: 19:00 CET / 18:00 GMT



Frances Tiafoe vs. Alexander Zverev: 21:00 CET / 20:00 GMT



Learner Tien vs. Alejandro Davidovich Fokina: 22:10 CET / 21:10 GMT



Mercoledì 11 marzo:



Joao Fonseca vs. Jannik Sinner: 02:00 CET / 01:00 GMT



Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud: da definire



Rinky Hijikata vs. Cameron Norrie: da definire



Novak Djokovic vs. Jack Draper: da definire



Daniil Medvedev vs. Alex Michelsen: da definire

