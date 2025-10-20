I cugini tennisti Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech tornano questa settimana nello stesso torneo

HQ

La favola di Valentin Vacherot continuerà questa settimana dopo gli indimenticabili eventi del Masters di Shanghai 2025, dove questo 26enne monegasco, che era classificato n. 204 del mondo all'inizio del torneo e quasi non si è iscritto al torneo, ha battuto tutti i suoi rivali (spesso da un set di svantaggio), incluso Novak Djokovic in semifinale, e ha finito per prendere il grande premio.

Vacherot è balzato dal n. 204 al n. 40 del mondo in una settimana e ha guadagnato $ 1.124.380, quasi il doppio di tutti i suoi guadagni dalla sua carriera ($ 594.077). Sarebbe una storia eccellente di per sé, ma diventa ancora più folle perché il suo rivale nella finale di Shanghai era suo cugino, Arthur Rinderknech, anche lui tutt'altro che favorito (era classificato n. 56 al mondo prima del torneo e ha concluso al 27° posto dopo essere stato finalista).

Rinderknech, che ha vinto il primo set, in seguito è caduto fuori forma ed è rimasto con il cuore spezzato in finale... ma orgoglioso del cugino più giovane, abbracciandolo in un momento che ha deliziato i fan di tutto il mondo. E ora si incontreranno di nuovo in un altro torneo.

Vacherot e Rinderknech prossimo torneo questa settimana

Questa settimana si svolgono due tornei ATP 500, il Vienna Open (con Sinner, Zverev, De Miñaur o Medvedev) e il Basel Open, con le teste di serie che includono Ben Shelton, Taylor Fritz, Casper Ruurd, Jakub Mensik, Alejandro Davidovich e Joao Fonseca.

Vacherot e Rinderknech sono presenti anche allo Swiss Open. Vacherot, tuttavia, è stato sfortunato in quanto è stato accoppiato con la testa di serie e numero 4 del mondo Taylor Fritz per la partita di apertura di martedì (orario da definire).

Nel frattempo, Rinderknech ha un rivale teoricamente più facile nel belga Raphael Collignon, classificato 73, sempre martedì. Tuttavia, come tutti noi ci hanno ricordato a Shanghai, il rango è solo un numero...