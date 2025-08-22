Alcaraz e Sinner conoscono i loro potenziali rivali per la gloria degli US Open

HQ

Dopo lo sfortunato episodio della finale di Cincinnati, la rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner avanza a un nuovo episodio a New York. Il sorteggio degli US Open si è svolto giovedì e il numero 1 e il numero 2 del mondo (separati da soli 60 punti quando si tolgono i punti degli US Open dello scorso anno, con Alcaraz in testa), e sanno chi saranno i loro primi rivali. Come sempre, non si sarebbero mai affrontati fino a una potenziale finale.

Carlos Alcaraz debutterà contro un avversario agguerrito con un servizio potente: Reilly Opelka, numero 66 del mondo, in quella che sarà la loro prima partita insieme. Dopodiché, Alcaraz potrebbe affrontare l'italiano Mattia Belluci o il cinese Juncheng Shang al secondo turno, l'italiano Luciano Darderi al terzo turno, e attenzione: potrebbe affrontare battitori pesanti come Ben Shelton o Casper Ruud al quarto turno.

Ma forse la prospettiva più eccitante è che Alcaraz è sulla stessa rotta di collisione di Novak Djokovic, che potrebbe incontrarsi in semifinale. L'ultima volta che si sono scontrati, nei quarti di finale degli Australian Open, Djokovic ha vinto, ma il serbo non ha gareggiato da quando ha perso in semifinale a Wimbledon contro Jannik Sinner. E prima di ciò, Djokovic avrebbe dovuto sconfiggere l'adolescente di talento Learner Tie n e possibile Frances Tiafoe o Holger Rune e Taylor Fritz nei quarti di finale.

Jannik Sinner debutterà contro il ceco Vit Kopriva, n. 87 del mondo. Il suo viaggio verso la finale potrebbe significare scontri contro il semifinalista dell'anno scorso Jack Draper , e una semifinale con il numero 3 del mondo Alexander Zverev, che Sinner ha sconfitto agli Australian Open all'inizio di quest'anno.

Tenete presente che le date e gli orari esatti non sono ancora stati annunciati, ma sarebbero intorno a domenica 24 agosto o lunedì 25 agosto, con la finale domenica 7 settembre.