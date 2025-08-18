Quando Carlos Alcaraz sarà il numero 1 del mondo di tennis dopo gli US Open

HQ

Carlos Alcaraz ha alzato il trofeo al Cincinnati Open, dopo aver giocato solo 23 minuti contro Jannik Sinner, che si è sentito male e si è ritirato quando stava perdendo 5-0. Una vittoria amara, sì, ma molto preziosa per Alcaraz, che non aveva mai alzato quel trofeo (ha perso la finale del 2023 contro Djokovic), e che avrà risvolti nella sua corsa al numero 1 del mondo.

Dopo questa partita, Sinner perde 1.200 punti ATP (1.000 da Cincinnati, dove ha vinto nel 2024, e 200 dal Canadian Open, dove ha raggiunto i quarti di finale l'anno scorso, ma non ha giocato quest'anno). Essendo stato finalista quest'anno, aggiunge 650 punti, quindi in totale perde 550 punti, il che significa che attualmente ha 11.480 punti. Nel frattempo, Alcaraz perde solo 30 punti rispetto all'anno scorso e aggiunge 1.000 punti da Cincinnati. Finisce con 9.590 punti, una differenza di 1.890 punti.

Ma agli US Open, Sinner, vincitore l'anno scorso, difende 2.000 punti, mentre Alcaraz, che ha perso al secondo turno a New York l'anno scorso contro Botic Van de Zandschulp, ne difende solo 50. Ciò significa che Alcaraz sarebbe di nuovo il numero 1 del mondo se vincesse gli US Open.

Poiché i punti vengono persi dopo la fine della competizione, Sinner sarà comunque il numero 1 al mondo. Tuttavia, quando si prendono solo i punti "veri", senza contare quelli dell'anno scorso, Alcaraz è già in vantaggio su Sinner: Alcaraz ha 9.540 punti e Sinner ha 9.480 punti.

Ciò significa che chiunque arrivi più lontano agli US Open, sarà il numero 1 del mondo, con Alcaraz che avrà un leggero vantaggio: se Sinner non raggiunge il terzo turno del torneo, Alcaraz sarebbe il numero 1 del mondo, qualunque cosa accada dopo gli US Open. Tuttavia, lo scenario più probabile è che entrambi raggiungano ulteriormente la competizione. Una potenziale finale tra i due sarebbe l'incontro dei sogni per molti, poiché il vincitore sarebbe anche il numero 1 del mondo...