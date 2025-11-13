Alcaraz spera che "i nervi non giochino male" nella partita di stasera contro Musetti

HQ

Alcaraz ha un grande match stasera alle ATP Finals contro Lorenzo Musetti: una vittoria significherebbe qualificarsi per le semifinali delle ATP Finals come leader del girone (evitando Sinner) e, cosa più importante, assicurarsi il suo titolo di numero 1 del mondo prima della fine dell'anno. C'è molto in gioco: "Cercherò di non pensarci", ha detto Alcaraz dopo la sua combattuta vittoria su Taylor Fritz martedì

"Sarà davvero una partita importante per me. Cercherò di non lasciare che i nervi giochino un brutto momento durante la partita. Penserò ai miei obiettivi, a sentirmi molto meglio di oggi", ha detto lo spagnolo. C'è solo uno scenario, anche se Alcaraz perde oggi, in cui non si qualifica per le semifinali.

Nel frattempo, Lorenzo Musetti pensa di essere migliorato molto dal punto di vista mentale e si sta spingendo al limite "perché sto giocando tutte le partite contro i migliori. Il prossimo in arrivo è contro Carlos. So quanto sia difficile, soprattutto in queste condizioni. Cercherò di divertirmi e lottare come ho fatto oggi", riferendosi alla vittoria contro Alex de Miñaur, nonostante la perdita di un set, aiutata dal pubblico di Torino, che sicuramente ruggirà contro Alcaraz, sapendo che farà il tifo sia per Musetti che per Sinner allo stesso tempo.

Alcaraz vs. Musetti in h2h

Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti si sono affrontati sette volte... e Museti lo ha battuto solo una volta, la prima in assoluto, nella finale di Amburgo del 2022, in terra battuta, la loro superficie preferita. Alcaraz lo ha già battuto tre volte quest'anno, compresa la finale del Monte-Carlo Masters 1000, dove Musetti ha vinto il primo set.

Pensi che Musetti abbia qualche possibilità oggi? Lo scopriremo non prima delle 20:30 CET.