Alcaraz trionfa su Sinner nella finale dell'Open d'Italia più breve del previsto

Ci si aspetta che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner abbiano una delle più grandi rivalità del tennis. Il numero 2 del mondo e il numero 1 del mondo si sono affrontati undici volte, e Alcaraz ha migliorato il suo testa a testa sul 7-4, dopo la finale degli Internazionali BNL d'Italia, o Open d'Italia, a Roma.

7-6(4), 6-1: un testa a testa molto emozionante e prima testa a testa, con Sinner che ha preso l'iniziativa ma ha ceduto cadendo al tie-break- Dopodiché, è stata una passeggiata nel parco per lo Spaniad: giocare sulla sua superficie preferita, la terra battuta, contro un rivale che chiaramente non è al meglio della sua forma. Tutto merito di Sinner, che ha iniziato il torneo con "aspettative molto, molto basse" dopo tre mesi di sospensione, ma è arrivato in finale: prima volta che un italiano ha raggiunto il torneo italiano più importante dai tempi di Adriano Panatta nel 1976.

Un torneo che, va anche detto, è stato dominato dagli spagnoli in questo secolo: Ferrero, Mantilla e Moyá hanno vinto nel 2001, 2003 e 2004, e il compianto Nadal lo ha vinto dieci volte tra il 2005 e il 2021. Si tratta della prima vittoria a Roma per Alcaraz, che si presenterà al Roland Garros con grandi aspettative.