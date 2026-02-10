Allenatore nigeriano, bronzo agli AFCON, sogna di diventare il primo allenatore africano del Real Madrid

HQ

Éric Chelle, allenatore della Nigeria, che ha recentemente conquistato il terzo posto alla Coppa d'Africa, ha condiviso la sua ambizione di diventare il primo allenatore africano del Real Madrid. In un'intervista con RMC Sport, il 48enne allenatore, nato in Costa d'Avorio da genitori francesi e maliani, ha dichiarato: "il mio sogno è diventare il primo allenatore AFRICANO a guidare il Real Madrid".

Chelle possiede tutte e tre le nazionalità, ma come sottolineato da AS, non sarebbe il primo allenatore nato in Africa in Francia, poiché Carlos Queiroz, che ha guidato il Real Madrid tra il 2003 e il 2004 e che più recentemente è stato allenatore per paesi come Portogallo, Iran, Colombia, Egitto, Iran, Qatar e attualmente Oman, è nato ad Angoche. nel Mozambico portoghese.

Chelle, che giocò come difensore centrale in squadre francesi come Valenciennes, Lens e Istres, e poi divenne allenatore dei club francesi FC Martigues e Boulogne, fu anche allenatore capo del Mali. È diventato virale durante l'AFCON quando si è lamentato che un vice allenatore rivale stava facendo "voodoo" sui suoi giocatori.

Ha assunto il ruolo di allenatore nigeriano nel gennaio 2025 e, oltre al recente terzo posto all'AFCON, battendo l'Egitto ai rigori, ha anche vinto la terza edizione della Unity Cup, un torneo tra nazioni con ampi numeri demografici a Londra, come Giamaica, Ghana e Trinidad e Tobago.