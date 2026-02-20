Alpinista austriaco condannato per omicidio colposo dopo aver lasciato la sua fidanzata a morire sulla vetta più alta d'Austria

HQ

Dopo essere stato precedentemente incriminato, un tribunale austriaco ha condannato questo alpinista dilettante di 37 anni per omicidio colposo dopo aver lasciato la sua fidanzata vicino alla vetta del Grossglockner, la vetta più alta dell'Austria, per chiedere aiuto quando lei era diventata troppo esausta per continuare. Il tribunale di Innsbruck ha inflitto a Thomas P una pena detentiva con sospensione di cinque mesi e una multa di 9.400 € per grave negligenza in relazione alla morte, avvenuta nel gennaio 2025, di Kerstin G, 33 anni.

La coppia era rimasta molto indietro durante una salita invernale e si trovava a circa 50 metri sotto la vetta, in condizioni gelide e ventose, quando la donna non poté più proseguire. I pubblici ministeri hanno detto che Thomas P l'ha lasciata senza avvolgerla in una coperta di emergenza o in una borsa da bivacco, anche se l'attrezzatura era nel suo zaino, e è scesa da sola per cercare aiuto.

Strada di Großglockner // Shutterstock

Una breve telefonata alla polizia di montagna non ha dato il via a un'operazione di soccorso, poiché le autorità hanno detto che non ha indicato chiaramente che fossero in pericolo e non ha risposto alle chiamate e ai messaggi di follow-up. Successivamente, le riprese della webcam lo mostrarono mentre scendeva dalla montagna con una torcia frontale in condizioni di tempesta nelle prime ore del 19 gennaio.

Il giudice Norbert Hofer, alpinista esperto, ha detto che l'imputato avrebbe dovuto riconoscere prima che la sua compagna non sarebbe stata in grado di completare la salita e assumersi la responsabilità della sua sicurezza. Pur riconoscendo di essere andato a cercare aiuto e di non essere "freddo di cuore", il giudice ha stabilito che le sue azioni costituivano una grave negligenza...