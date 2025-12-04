Altri set LEGO World Cup trapelano con minifigure e statue di Messi, Ronaldo, Mbappé e Vini Jr.

HQ

LEGO ha sorpreso tutti gli appassionati di calcio ieri annunciando che il trofeo della Coppa del Mondo FIFA sarebbe diventato una build ufficiale LEGO, una ricostruzione molto fedele in quasi 2.300 pezzi, in uscita il 1° marzo 2026. Ma non sarà l'unica build LEGO a celebrare la più grande Coppa del Mondo di sempre, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada nell'estate 2026.

Secondo fughe di notizie provenienti dalla comunità LEGO, LEGO lancerà ulteriori prodotti calcistici, inclusi diorami e statue di quattro delle più grandi stelle della Coppa del Mondo: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Vinícius Jr per Argentina, Portogallo, Francia e Brasile.

Il possibile primo sguardo alle minifigure dei quattro giocatori è stato trapelato in un'immagine promozionale, che mostrava quei giocatori con le maglie delle loro nazioni, facilmente riconoscibili nonostante i lineamenti facciali squadrati.

Messi e Ronaldo riceveranno statue LEGO

Secondo l'insider LEGO Legosnoop, ci saranno ancora altri set di football LEGO non annunciati. Il 1° marzo, insieme al World Cup Trophy, LEGO lancerà anche una LEGO Ball con lo stadio all'interno, composta da 1498 pezzi e al prezzo di 130 USD.

Poi, il 1° maggio, uscirà una serie di set con Messi, Ronaldo, Mbappé e Viní, tra cui:



Sculture di Messi e Ronaldo (2 in 1), che possono essere posate in due modi, tra 854 e 958 pezzi, al prezzo di 80 USD



Dioarmi Messi, Ronaldo, Mbappé e Vini Jr., tra 490 e 510 pezzi, 30 USD



Arti murali di Messi "rivolte di spalle con un cielo azzurro e il campo sullo sfondo, quasi come raggi di luce", dal valore di 200 USD.



È prevedibile che le quattro minifigure trapelate vengano incluse in quei diorami. Naturalmente, finora non è stato annunciato nulla, ma terremo d'occhio i futuri aggiornamenti sui set di football LEGO. Ne compreresti qualcuna?