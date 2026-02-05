Altro calcio su Nintendo Switch con Captain Tsubasa 2: World Fighters

Non è EA FC e non è eFootball, ma le infinite partite piene di emozione di Captain Tsubasa arriveranno su Nintendo Switch. Captain Tsubasa 2: World Fighters è stato confermato oggi al Nintendo Direct Partners Showcase. Se ti è piaciuto il titolo precedente, puoi aspettarti più super tecniche, più dramma anime e più calcio pieno di personaggi iconici quando il gioco uscirà quest'anno.

Giocherai qualche partita con il Capitano Tsubasa?