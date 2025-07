Álvaro Carreras annunciato ufficialmente come quarto acquisto estivo del Real Madrid

HQ

Subito dopo la fine della Coppa del Mondo per Club, il Real Madrid ha ufficializzato l'ingaggio di Álvaro Carreras, nuovo terzino sinistro proveniente dal Benfica, acquistato per 50 milioni di euro. Il 22enne spagnolo, tuttavia, è un ex giocatore del Real Madrid proveniente dalle giovanili, dove è entrato a far parte quando aveva 14 anni.

Anche se l'FC Barcelona ha mostrato interesse per lui, ha continuato a unirsi al Manchester United, anche se non ha mai giocato lì, essendo vicino al Preston North End, al Granada e al Benfica. Alla fine, il club portoghese lo ha acquistato nel 2024 per 6 milioni di euro più 3 milioni di euro di addon. Un anno dopo, dopo aver vinto il campionato portoghese 2024/25, il Real Madrid ha pagato 50 milioni di euro al difensore, sotto contratto fino al 2031.

Carreras gioca convenientemente in una posizione indebolita negli ultimi anni al club, coperto solo da Ferland Mendy, incline agli infortuni, e dal relativamente inaffidabile Fran García. La difesa del Madrid è stata rafforzata in estate, con Trent Alexander-Arnold (svincolato anticipatamente dal Liverpool per 10 milioni di euro) come terzino destro, Dean Huijsen (acquistato dal Bournemouth per 60 milioni di euro) come difensore centrale e ora Carreras a sinistra.

L'aggiunta dell'attaccante Franco Mastantuono, è il quarto nuovo giocatore per il club quest'estate, e ora è nell'aria se il club effettuerà l'acquisto di un nuovo mifielder, come avrebbe richiesto l'allenatore Xabi Alonso... con il nome di Ibrahima Konaté del Liverpool che ha già fatto notizia.