Chi è Álvaro Carreras, ex giocatore del Manchester United che si dice firmerà per il Real Madrid

HQ

Il Real Madrid avrà un aspetto significativamente diverso sotto Xabi Alonso rispetto a Carlo Ancelotti in questa stagione che sta per finire. Il club spenderà finalmente per giocatori di cui c'era un disperato bisogno mesi fa, in particolare in difesa: Trent Alexander-Arnold sarà un nuovo terzino sinistro, Dean Huijsen sarà un nuovo difensore centrale... e tutti i segnali indicano che Álvaro Carreras sarà un nuovo terzino sinistro.

Come nel caso di Huijsen, il Real Madrid scommette su talenti giovani (ha 22 anni) e nazionali (ha giocato per la squadra spagnola under 21). Nato a Ferrol nel marzo 2003, Carreras ha giocato per squadre locali (Racing Ferrol, Deportivo de la Coruña) prima di passare alle giovanili del Real Madrid nel 2017.

Si è poi trasferito alle giovanili del Manchester United nel 2020 ed è stato convocato alcune volte dalla squadra principale, ma non ha mai lasciato la panchina. Invece di utilizzarlo, è stato ceduto in prestito tre volte: al Preston North End (una squadra di seconda divisione), al Granada durante la stagione 2023/23 (quando è retrocesso) e poi al Benfica, quando è stato utilizzato con un'opzione di acquisto per acquistare il giocatore per 6 milioni di euro più 3 euro di add-on.

Le voci dicono che Álvaro Carreras si unirà al Real Madrid, ma non aspettatevi notizie questa settimana

Al momento non c'è nulla di confermato, ma diversi punti vendita hanno affermato che è stato raggiunto un accordo tra Real Madrid e Benfica. Il giornalista Siro López ha detto che sono in corso trattative per un contratto quinquennale, anche se il Manchester United potrebbe essere ancora in gara, e potrebbe attivare una clausola che consente un prestito tra il club inglese e portoghese.

In ogni caso, un annuncio non sarebbe stato fatto fino a dopo la finale (Taça de Portugal Coppa del Portogallo) tra Benfica e Sporting Lisbona, che si svolgerà domenica 25 maggio. in Primeira Liga, il Benfica ha perso il campionato per soli due punti contro lo Sporting.