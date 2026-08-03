Amazon God of War di riproporre Atreus e Thrud per la seconda stagione

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Il mese scorso, abbiamo saputo che l'attore God of War Ryan Hurst ha subito un grave infortunio sul set della prossima trasposizione per Prime Video. Questo ha portato Amazon a decidere di riassegnare Hurst, e sembra che Kratos non sia l'unico personaggio che vedremo cambiare attore, dato che, secondo quanto riportato, la serie sta anche cercando un Atreus e un Thrud più anziani per la seconda stagione.

Questo rapporto arriva tramite MP1st, che cita le chiamate per il casting della seconda stagione della serie God of War che chiedono versioni adolescenziali di "Joshua" e "Ruth", i nomi in codice rispettivamente di Atreus e Thrud. Questo significa che Callum Vinson e Island Austin, che attualmente interpreteranno i personaggi nella prima stagione di God of War, difficilmente rimarranno in giro.

Implica anche che copriremo gli eventi del God of War del 2018 nella prima stagione, per poi saltare al periodo di God of War: Ragnarök quando arriverà la seconda stagione. C'è un intervallo temporale tra i giochi, facendo invecchiare Atreus in modo significativo, e sembra che la serie lo ripeterà. Non si sa se ciò significhi che ci aspetta solo due stagioni per coprire la saga norrena, o se Amazon allungherà il Ragnarök come The Last of Us sta allungando gli eventi della Parte II per più di una stagione.