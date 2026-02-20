Ana Alonso, medaglia di bronzo nello scialpinismo alle Olimpiadi, è stata investita da un'auto quattro mesi fa

HQ

Giovedì, la Spagna ha finalmente strappato due medaglie ai Giochi Olimpici Invernali, inclusa solo la seconda medaglia d'oro per la Spagna (e la settima in assoluto) nella storia delle Olimpiadi Invernali. È stato in una nuova gara introdotta per la prima volta a Milano-Cortina 2026, lo scialpinismo (o skimo), e in particolare lo sprint: Oriol Cardona Coll ha vinto l'oro e Ana Alonso il bronzo.

La medaglia di Ana Alonso è un risultato particolare, poiché l'ha vinta solo quattro mesi dopo essere stata investita da un'auto mentre si allenava in bici in Sierra Nevada. Di conseguenza, il ginocchio fu gravemente danneggiato: subì una distorsione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio, una frattura malleolare e una lussazione dell'articolazione acromioclavicolare.

Tuttavia, si è ripresa senza nemmeno sottoporsi a un intervento chirurgico. "Nonostante il percorso che ho fatto, mi sento molto fortunata", ha detto, ricordando il suo duro lavoro per arrivare ai Giochi, mentre le persone intorno a lei "la guardavano come se fosse pazza".

"Pensavo di non arrivare nemmeno ai Giochi, ma ecco la mia prima medaglia. È stato incredibilmente difficile, davvero, ma ho avuto così tante persone che hanno creduto in me; come la mia famiglia, i fisioterapisti, il mio allenatore, il mio psicologo, il nutrizionista e l'intera squadra spagnola. È stato incredibile, ho sentito così tanta forza", ha detto Alonso (via El País).

Cardona Coll, sua compagna nella staffetta mista (sabato, 13:30 CET, 12:30 GMT), ha dichiarato: "Ana ha lavorato molto, molto duramente, ha gestito la situazione molto bene perché è molto equilibrata e ha dimostrato di essere abbastanza speciale da raggiungere i Giochi". Sabato potrebbero lottare per un'altra medaglia, che significherebbe la terza assoluta per la Spagna a Milano-Cortina 2026.