Analista: "Game Pass è ancora redditizio"

Considerando i recenti licenziamenti di Microsoft, molti si sono chiesti se gli sforzi del gigante tecnologico nel settore dei videogiochi abbiano effettivamente funzionato, incluso Game Pass, che è ancora il miglior affare per i consumatori del settore ma forse non così eccezionale per l'industria stessa.

Beh, The Game Business ' Christopher Dring si è rivolto a X per condividere un mucchio di informazioni su Game Pass, incluso il fatto che, a causa del modo in cui è strutturato fondamentalmente, è ancora redditizio per Microsoft.

Dring osserva che Game Pass è progettato in modo tale che i costi di sviluppo non siano direttamente bilanciati con le vendite di abbonamenti e quant'altro. Il motivo è che gli sviluppatori possono generare entrate da fonti aggiuntive, come microtransazioni, DLC e vendite di unità aggiuntive, anche su piattaforme come PlayStation. Ciò significa che, sebbene possa costare milioni e milioni creare un titolo first-party Xbox Game Studios, non è necessario portare un certo numero di abbonati per "andare in pareggio".

Questa configurazione, tuttavia, rivela comunque alcune preoccupazioni e domande, con Dring che spiega: "Mi è stato detto che i giochi first-party hanno il proprio P&L separato da Game Pass poiché guadagnano con altri mezzi. Ho pensato che questo pezzo di contabilità interna potrebbe significare che Game Pass è redditizio, ma sicuramente mette sotto pressione i margini per i suoi giochi interni e FORSE significa che alcuni studi non realizzano tanto profitto (o nessun profitto)".

Tuttavia, da allora ha chiarito che altri lo hanno contattato per spiegare "che anche quando si includono le entrate perse associate ai giochi di società di prima parte (non solo le vendite di unità, ma le microtransazioni), Game Pass è ancora redditizio".

