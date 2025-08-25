Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
news
Starfield

Ancora più segni che Starfield si sta effettivamente dirigendo verso lo Switch 2

Un importante rivenditore online ha appena aggiunto una pagina del negozio per il gioco, che al momento non è stata annunciata per la nuova console di Nintendo.

HQ

Proprio l'altro giorno, abbiamo riportato che il leaker e insider spesso affidabile Nate The Hate aveva affermato che Starfield sta arrivando su Switch 2. Ora, ci sono ulteriori prove di ciò (tramite My Nintendo News), poiché un importante rivenditore di giochi online, Instant Gaming, ha pubblicato una pagina del negozio per la versione Switch 2.

Considerando che Bethesda ha recentemente rivelato che Indiana Jones e il Grande Cerchio sta arrivando su Switch 2, sembra plausibile che Starfield possa seguire l'esempio. Per ora, però, si tratta solo di una voce, quindi non stappate ancora lo champagne.

Detto questo... se si scopre che è vero, con quale probabilità acquisterai Starfield per Switch 2?

Starfield

Testi correlati

0
StarfieldScore

Starfield
RECENSIONE. Scritto da Jonas Mäki

È finalmente giunto il momento di esplorare lo spazio nella prima nuovissima serie di giochi di Bethesda in oltre 25 anni. Scopriamo se l'avventura spaziale è all'altezza della sua promessa...

0
Starfield potrebbe arrivare su Switch 2

Starfield potrebbe arrivare su Switch 2
NEWS. Scritto da Marcus Persson

Dopo un lancio difficile ma di successo commerciale, Starfield potrebbe presto avere una seconda vita su nuove piattaforme. Una nuova voce suggerisce che l'epopea spaziale di Bethesda arriverà sia su PS5 che su Nintendo Switch 2 nel 2026.



Caricamento del prossimo contenuto