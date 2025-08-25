Ancora più segni che Starfield si sta effettivamente dirigendo verso lo Switch 2

HQ

Proprio l'altro giorno, abbiamo riportato che il leaker e insider spesso affidabile Nate The Hate aveva affermato che Starfield sta arrivando su Switch 2. Ora, ci sono ulteriori prove di ciò (tramite My Nintendo News), poiché un importante rivenditore di giochi online, Instant Gaming, ha pubblicato una pagina del negozio per la versione Switch 2.

Considerando che Bethesda ha recentemente rivelato che Indiana Jones e il Grande Cerchio sta arrivando su Switch 2, sembra plausibile che Starfield possa seguire l'esempio. Per ora, però, si tratta solo di una voce, quindi non stappate ancora lo champagne.

Detto questo... se si scopre che è vero, con quale probabilità acquisterai Starfield per Switch 2?