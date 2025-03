Andor: La struttura quadriennale della stagione 2 è "nata dalla disperazione"

HQ

Mi è sembrata una decisione piuttosto strana da parte della Disney abbandonare la sua corsa di cinque stagioni originariamente pianificata per Andor per servire invece una seconda stagione mostruosa che coprisse i quattro anni tra la prima stagione e gli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Ma questa è stata la strada che è stata intrapresa per una moltitudine di motivi.

Lo showrunner Tony Gilroy ha spiegato molti di questi in una nuova intervista con la rivista SFX (grazie, GamesRadar+), dove ha notato che questo approccio più snello - in cui ogni tre episodi copre un anno della vita di Cassian Andor - è "nato dalla disperazione".

"Eravamo a metà delle riprese della prima stagione, stavamo uscendo dal Covid, e le dimensioni monumentali dello show, lo sforzo e tutto il resto ci stavano appena facendo strada. Ci siamo resi conto che non avevo abbastanza calorie per farlo, e la faccia di Diego non riusciva a sopportare il tempismo, perché ci vuole troppo tempo per farcela. Siamo stati salvati dalla Disney che ci ha detto: 'Ok, se riuscite a trovare un modo per farlo, ci siamo'. "

Continua: "È un esperimento affascinante e non so se qualcuno l'abbia mai fatto prima. Salteremo un anno tra un blocco e l'altro, e useremo quello spazio negativo in un modo davvero interessante, tornando per tre giorni alla volta, quindi è come un giovedì, venerdì, sabato, o un lunedì, martedì, mercoledì. La sfida è: come si torna [per iniziare ogni capitolo]? Volevamo che fosse il più elegante e senza soluzione di continuità possibile, e che partisse subito con il piede giusto. C'è stata molta sperimentazione per assicurarsi che funzionasse".

Andor tornerà su Disney+ dal 23 aprile (nel Regno Unito e in Europa) e offrirà ciascuno dei suoi tre anni in stile episodico a settimana fino al gran finale di metà maggio. Puoi dare un'occhiata all'ultimo trailer della serie qui.