Andy Murray dice che sta prendendo in considerazione un cambiamento di carriera... per diventare un caddie da golf

Andy Murray, l'ex tennista vincitore di tre Grandi Slam e finalista altre sei volte, ha annunciato che sta prendendo in considerazione un sorprendente cambio di carriera: "Sto pensando di diventare un caddie di golf", ha rivelato Murray al The Romesh Ranganathan Show.

"Beh, amo il golf, e penso che se ami questo sport, penso che sarebbe un ottimo lavoro. Se lavorassi con un golfista di alto livello ed essere lì quando stanno vivendo un grande momento sul campo, e sentire che puoi aiutare un po' con decisioni o cose del genere, penso che sarebbe un lavoro brillante", ha detto, abbastanza seriamente, aggiungendo che il golfista professionista dei suoi sogni con cui lavorare sarebbe Robert MacIntyre, un altro scozzese.

"Immaginate di portare la borsa di Robert MacIntyre quando vincerà l'Open, o qualcosa del genere. Sarebbe il lavoro dei miei sogni", ha detto Murray.

Come riportato da TalkSport, Murray gioca a golf per hobby e il mese scorso ha giocato all'Alfred Dunhill Links Championship come uno degli ospiti famosi (insieme a Piers Morgan e Bill Murray). Il suo idolo Robert MacIntyre ha finito per vincere la competizione e ha detto di aver scherzato sul fatto di essere "terribile a golf" nelle sue storie di Instagram.

L'avventura di Murray con Novak Djokovic è durata solo sei mesi

Solo pochi mesi dopo il suo ritiro dal tennis nell'agosto 2024 (lo stesso anno in cui si è ritirato anche Rafa Nadal), Murray ha annunciato che sarebbe stato l'allenatore di Novak Djokovic, il suo ex rivale. Tuttavia, la partnership è durata solo sei mesi. "Ci sentivamo come se non potessimo ottenere di più da quella partnership in campo, e questo è tutto quello che c'è da fare", ha detto Djokovic dopo la separazione. "Il mio rispetto nei confronti di Andy rimane lo stesso, anzi di più, ho avuto modo di conoscerlo come persona".