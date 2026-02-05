HQ

L'angelo che ha acceso i social media italiani per assomigliare in modo inquietante alla Prima Ministra Giorgia Meloni è stato rimosso da un affresco storico di una chiesa romana, ponendo fine rapidamente a una delle più strane controversie culturali della capitale. Da un giorno all'altro, il volto del cherubino fu cancellato dal muro della Basilica di San Lorenzo a Lucina, lasciando l'angelo senza testa e il Vaticano desideroso di andare avanti.

L'affresco aveva attirato l'attenzione dopo che un recente restauro aveva rivelato una figura alata i cui lineamenti rispecchiavano da vicino quelli di Meloni. Sebbene il restauratore Bruno Valentinetti inizialmente negasse qualsiasi somiglianza intenzionale, in seguito ammise che il volto era ispirato al primo ministro, sostenendo di seguire da vicino il disegno originale. Secondo i media italiani, Valentinetti ha detto che il Vaticano gli aveva chiesto di rimuovere l'immagine, anche se i funzionari hanno rifiutato di commentare pubblicamente.

Angelo che assomigliava a Giorgia Meloni fu rimosso dalla chiesa di Roma dopo l'intervento vaticano // Shutterstock

L'incidente ha scatenato indagini da parte del ministero della cultura italiano e della Diocesi di Roma, con le autorità ecclesiastiche che hanno sottolineato che l'arte sacra non dovrebbe essere riutilizzata o interpretata in modi che invitino a letture politiche. I funzionari parrocchiali hanno ammesso di aver notato la somiglianza ma hanno insistito che il restauro era stato ordinato esclusivamente per riparare i danni causati dall'acqua, non per creare una somiglianza contemporanea.

Quello che era iniziato come un restauro di routine si trasformò rapidamente in un magnete per turisti, curiosi locali e dibattiti politici, con la folla che si dice che visitava la cappella più per l'angelo che per pregare. La stessa Meloni ha disinnescato la situazione con l'umorismo, scherzando online dicendo che di certo non sembra un angelo. Ora, con l'affresco modificato e l'attenzione che svanisce, il breve scontro di fede, politica e cultura virale di Roma è giunto a una conclusione improvvisa e priva di testa...