Anno 117: Pax Romana debutterà su PC e console a novembre

Abbiamo imparato a sapere che il 2025 sarebbe stato un anno più lento per Ubisoft, in gran parte a causa del fatto che prima della settimana di Summer Game Fest, la società francese ha annunciato che non avrebbe ospitato una vetrina estiva annuale come ci aspettavamo. Quindi, al di là di Assassin's Creed Shadows, sembra che Ubisoft abbia solo una quantità marginale di contenuti da offrire ai fan entro la fine dell'anno, e apparentemente questo è accurato.

Oltre a The Rogue Prince of Persia che avrà un rilascio completo ad agosto, ora sappiamo che Anno 177: Pax Romana sarà il grande progetto autunnale dell'editore. Durante il PC Gaming Show, è stato affermato che il gioco sarebbe stato lanciato su PC e console già il 13 novembre 2025 e, per celebrare questa occasione, è stato presentato un nuovo trailer cinematografico.

Per saperne di più su Anno 117: Pax Romana, puoi dare un'occhiata alla nostra ultima anteprima del gioco qui, dove descriviamo quanto possa essere complesso e impegnativo costruire una città-stato su un'isola in balia della natura e degli invasori.