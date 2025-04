Annunciata la nuova open beta per Dune: Awakening

HQ

Tutti i fan della saga creata da Frank Herbert e con diversi adattamenti cinematografici, il più acclamato da Dennis Villeneuve, sanno che il prossimo gioco di Dune arriverà il 10 giugno. Dune: Awakening promette una grande immersione sul pianeta di Arrakis ed è stata appena annunciata una nuova beta per darvi la possibilità di provare il titolo un mese prima della sua uscita.

In questa beta potrai sperimentare la sopravvivenza nei deserti e parte dell'Atto 1 della trama proposta per il progetto. Caratterizzato da una narrazione cinematografica, Dune: Awakening porterà i giocatori in un'esperienza open-world in uno degli universi fantascientifici più influenti della storia. Inoltre, hanno rilasciato un trailer cinematografico, che puoi goderti qui sotto.

HQ

Per darti maggiori informazioni su questa beta, vale la pena sapere che si svolgerà durante il fine settimana di 9-12 maggio , dando accesso a molti più giocatori rispetto alle precedenti occasioni. I contenuti disponibili saranno le prime venti ore della storia, più la possibilità di trasmettere e condividere liberamente i contenuti. Se sei interessato, ci sono due modi per accedere alla beta. Il primo è andare alla pagina Steam Dune: Awakening e iscriversi alla beta. Il secondo è guardare la trasmissione LAN PartyDune: Awakening del 10 maggio, dove la tua partecipazione può farti guadagnare una chiave.

Oltre al LAN Party, ci sarà anche una sosta al PAX East, dove potrete provare il gioco di persona e chiacchierare con vari sviluppatori del titolo.

Se sei interessato ad altre storie sui Fremen, i Sandworms, le Bene Gesserit e l'intero mondo di Herbert, ti invitiamo a iscriverti alla beta. Dune: Awakening è ora disponibile per il pre-ordine. Se prenoti l'edizione Deluxe o Ultimate, puoi goderti oggetti esclusivi e cinque giorni di accesso anticipato.

Sarai la vera Lisan Al-Gaib?