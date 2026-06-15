Antonelli è felice per Hamilton, ma si sente "vuoto" dopo la prima gara di Formula 1 senza problemi nel 2026

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Andrea Kimi Antonelli era stato fortunato per molto tempo nel campionato di Formula 1, ma quella fortuna si concluse bruscamente a Barcellona, al Gran Premio di Catalogha, in cui dopo cinque vittorie consecutive dovette ritirarsi a causa di un problema meccanico. Lewis Hamilton ha vinto una gara storica per la Ferrari e il suo compagno di squadra Mercedes George Russell è arrivato secondo, riducendo il vantaggio di Antonelli nel campionato a 41 punti da Hamilton e 50 da Russell.

Andrea Kimi Antonelli ha dimostrato fair play con Hamilton. "Prima di tutto, sono molto felice per Lewis perché ha inseguito quella prima vittoria con la Ferrari per così tanto tempo e sono davvero felice che lui lo veda riuscirci", ha detto (tramite F1.com) ma ha anche detto di sentirsi "un po' vuoto", ma "è così, le gare sono così e vanno e vengono."

Antonelli non ha dato la colpa al team, dicendo che non è colpa di nessuno, nonostante la sua vettura abbia avuto un problema tecnico, e ha anche ammesso di non aver fatto un buon lavoro dalla sua parte, quindi ora è il momento di riposare e pensare all'Austria tra due settimane.

Antonelli ha ancora un buon vantaggio, ma questo dimostra che il Campionato F1 ha ancora più capitoli da scrivere, e può succedere di tutto. L'italiano ha già battuto il record come pilota più giovane a vincere un Gran Premio... prima di vincere altre quattro partite di fila. Andrea Kimi Antonelli diventerà il più giovane campione del mondo nella storia della F1, superando il primo titolo mondiale di Hamilton nel 2008, quando aveva 23 anni?