Anya Chalotra di The Witcher commenta le critiche per essere stata scelta per il ruolo di Yennefer

Il tentativo di Netflix di realizzare una versione live-action di The Witcher è stato generalmente accolto male. È iniziato con alcuni problemi nella sua armatura, e nel corso degli anni è peggiorato, al punto che le nuove stagioni difficilmente sembrano un appuntamento. Gran parte delle critiche rivolte allo show sono giustificate, ma ciò che non lo è è il discorso piuttosto vile che circonda Anya Chalotra che è stata scelta per il ruolo di Yennefer.

L'attrice è stata presa di mira per il suo aspetto e la sua etnia, nonostante fosse una delle migliori presenze della serie, e naturalmente questo ha colpito duramente l'attrice che era abbastanza nuova ad avere uno status di celebrità.

Parlando con The Guardian, Chalotra ha commentato le critiche che ha dovuto affrontare: "Non sono sui social media. Mi sono fermato. Non ci faccio da molto tempo. La prima stagione, per me... C'era molta negatività. Anche molto positivo, ma ovviamente il negativo... Questo è stato uno dei miei primi lavori. Mi ha colpito duramente. Ho imparato molto rapidamente che può essere tutto molto intenso".

Chalotra descrive persino l'adesione a The Witcher come un "battesimo del fuoco" e arrivando a dire che è stata un'esperienza "scoraggiante, ma così emozionante ".

