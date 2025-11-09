Anya Chalotra di The Witcher commenta le critiche per essere stata scelta per il ruolo di Yennefer
"C'era molta negatività... Mi ha colpito duramente".
Il tentativo di Netflix di realizzare una versione live-action di The Witcher è stato generalmente accolto male. È iniziato con alcuni problemi nella sua armatura, e nel corso degli anni è peggiorato, al punto che le nuove stagioni difficilmente sembrano un appuntamento. Gran parte delle critiche rivolte allo show sono giustificate, ma ciò che non lo è è il discorso piuttosto vile che circonda Anya Chalotra che è stata scelta per il ruolo di Yennefer.
L'attrice è stata presa di mira per il suo aspetto e la sua etnia, nonostante fosse una delle migliori presenze della serie, e naturalmente questo ha colpito duramente l'attrice che era abbastanza nuova ad avere uno status di celebrità.
Parlando con The Guardian, Chalotra ha commentato le critiche che ha dovuto affrontare: "Non sono sui social media. Mi sono fermato. Non ci faccio da molto tempo. La prima stagione, per me... C'era molta negatività. Anche molto positivo, ma ovviamente il negativo... Questo è stato uno dei miei primi lavori. Mi ha colpito duramente. Ho imparato molto rapidamente che può essere tutto molto intenso".
Chalotra descrive persino l'adesione a The Witcher come un "battesimo del fuoco" e arrivando a dire che è stata un'esperienza "scoraggiante, ma così emozionante ".
