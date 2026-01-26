Arman Tsarukyan descrive Paddy Pimblett come un "bidone della spazzatura" dopo la sua sconfitta contro Gaethje in UFC

HQ

Paddy Pimblett è stato sconfitto da Justin Gaethje ai punti all'unanimità a Las Vegas. Gaethje è diventata campionessa UFC dei pesi leggeri ad interim e quindi contederà il vero titolo dei pesi leggeri con Ilia Topuria in qualche momento di quest'anno, anche se la vittoria è stata di misura (48-47, 49-46, 49-46). Pimblett ha subito la sua prima sconfitta in assoluto in UFC (quarta sconfitta totale su 27 incontri in MMA), ma il capo UFC Dana White afferma che il combattente inglese trentunenne è ancora uno dei più grandi della divisione, e ha dimostrato di essere " duro, resistente, soprattutto contro Gaethje e stai ricevendo quei colpi da lui" (via SkySport).

Non tutti erano così gentili. Arman Tsarukyan si è lamentato molte volte che Pimblett ha avuto la possibilità di affrontare Gaethje per il titolo ad interim invece di lui, e dopo il match ha scritto: "È quello che succede quando ti vengono regalate opportunità e ti vengono spinti artificialmente in classifica, una possibilità di titolo completamente immeritata per Paddy. Congratulazioni a Justin. Ha mostrato vero cuore e, a differenza degli altri, si farà avanti e affronterà la lotta con me. Rispetto", ha scritto sui social media.

L'armeno ha continuato a criticare Pimblett in un'intervista con Paramount UFC (tramite MMA Weekly), definendolo un "bidone della spazzatura". "Ho detto a tutti che Justin avrebbe vinto ai punti. Non capivo nemmeno il suo piano di gioco. Voleva boxare con Gaethje ma non poteva lottare con lui. Non poteva metterlo in pugno. È solo un po' giovane e ha un mento migliore. Ma è un bidone della spazzatura."