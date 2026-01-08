Aryna Sabalenka conferma che perderà alcuni eventi WTA per concentrarsi sulla sua salute, nonostante rischiasse una multa

HQ

Aryna Sabalenka ha spiegato di aver intenzione di saltare "un paio di eventi" per problemi di salute, dopo aver avuto difficoltà la scorsa stagione. La bielorussa, numero 1 mondiale, sta attualmente giocando al Brisbane International e ha recentemente battuto Sorana Cirstea.

"La stagione è decisamente folle, e questo non è positivo per tutti noi, visto che vedi così tanti giocatori infortunarsi. Le regole sono piuttosto complicate con gli eventi obbligatori, ma sto comunque saltando un paio di eventi per proteggere il mio corpo, perché ho faticato molto la scorsa stagione", ha detto Sabalenka.

La WTA obbliga le migliori giocatrici a partecipare a tutti e quattro i Grand Slam, 10 tornei WTA 1000 e almeno sei eventi WTA 500, con punizioni che vanno dal ranking e detrazioni di punti alle multe. La scorsa stagione Sabalenka ha giocato solo in tre eventi WTA 500, e la WTA le ha detratto punti. È successo anche a Iga Swiatek.

"È difficile farlo. Non puoi saltare 1000 eventi. È davvero complicato, e penso che quello che fanno sia pazzesco. Penso che seguano solo i loro interessi, ma non si concentrano sul proteggere tutti noi", aggiungendo che "anche se i risultati erano molto costanti, alcuni tornei a cui ho giocato sono stati completamente malati, oppure ero davvero esausto per aver giocato troppo.

Questa stagione cercheremo di gestirla un po' meglio, anche se mi multeranno entro la fine della stagione."