Aryna Sabalenka dice che non è giusto affrontare donne transgender nel tennis

La numero 1 mondiale WTA Aryna Sabalenka affronterà Nick Kyrgios in un match esibizione a Dubai il 28 dicembre, definito la quarta edizione della "Battle of the Sexes", una serie di incontri esibizione tra un tennista d'élite maschile e femmina che in precedenza vedeva la partecipazione di Billie Jean King, Bobby Riggs, Margaret Court, Jimmy Connors e Martina Navratilova.

In un'intervista con Piers Morgan, a Sabalenka è stato chiesto quale fosse la sua opinione sulla partecipazione delle donne transgender allo sport femminile, consentita dalla WTA purché abbiano abbassato i livelli di testosterone, si sottopongano a procedure di test e si dichiarino femmine da almeno quattro anni.

"È una domanda complicata. Non ho nulla contro di loro. Ma sento che hanno comunque un enorme vantaggio sulle donne e penso che non sia giusto per le donne affrontare uomini fondamentalmente biologici", ha detto la giocatrice bielorussa, aggiungendo che "non è giusto per una donna che ha lavorato tutta la vita per raggiungere il limite e poi deve affrontare un uomo, che è biologicamente molto più forte, quindi per me non sono d'accordo con queste cose nello sport."

Le sue opinioni sono state condivise da Nick Kyrgios, che ha concordato con Sabalenka nell'intervista. Questo tema ha portato a diverse politiche riguardo all'inclusione o esclusione degli atleti transgender e ha anche diviso i giocatori nello sport. Billie Jean King, vincitrice di 12 Grand Slam singolari e vincitrice della "battaglia dei sessi" originale nel 1973, sostiene che escludere le transgender dallo sport femminile sia discriminatorio.

Nel frattempo, Martina Navratilova, vincitrice di 18 Grand Slam in singolare e complessivamente 59 major, tra cui doppio e doppio misto, e famosa per la sua difesa dei diritti delle donne e dei diritti LGBTQ+, ha affermato che le donne trans nello sport femminile stanno "barando" a causa dei vantaggi fisici che il processo di transizione non elimina del tutto.

