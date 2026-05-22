Aspettatevi presto il terzo Grand Theft Auto VI trailer, mentre il CEO di Take-Two raddoppierà il marketing a partire da quest'estate

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Un'altra call sugli utili Take-Two in calo, e ancora una volta Grand Theft Auto VI ha mantenuto la data di rilascio del 19 novembre 2026. Rockstar potrebbe essere in ritardo di 18 mesi, ma l'attesa per Grand Theft Auto VI è ancora alta come sempre, con i fan entusiasti di un nuovo trailer presto.

Abbiamo appena superato la data di uscita del gioco, che sembrava un buon momento per ricordarci che esiste, ma il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha confermato nell'ultima conference di risultati dell'azienda che Grand Theft Auto VI il marketing inizierà ancora solo in estate.

"L'estate tecnicamente inizia alla fine di giugno, il che significa che il marketing non inizia a breve," disse Zelnick. Anche se il tempo potrebbe diventare più soleggiato e le giornate allungarsi, Zelnick continua dicendo che non è ancora "estate", ma quando lo è, "Rockstar prevede di iniziare a promuovere GTA VI."

Non ci sono molte conferme definitive in questo campo, dato che sembra che la decisione sul marketing spetti più a Rockstar che a Take-Two. Tuttavia, Zelnick sembra più sicuro che mai della data di uscita del gioco, e Take-Two prevede un fatturato di 8 miliardi di dollari per il prossimo anno finanziario, grazie al successo di Grand Theft Auto VI. Molta fiducia da parte di Take-Two, in breve, quindi sembra sia il momento di ricominciare a soffiare hope.