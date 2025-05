Aspettatevi una storia "più veloce" in Death Stranding 2: On the Beach

HQ

Sony PlayStation e Kojima Productions si stanno preparando per il lancio di Death Stranding 2: On the Beach, e nello spirito di questo un sacco di informazioni relative al gioco sono state condivise sul PlayStation Blog.

Arrivando sotto forma di brevi impressioni dal gioco, sono state condivise una moltitudine di informazioni, incluso il fatto che questo sequel cercherà di affrontare il ritmo costante della serie offrendo una storia che "si svolge a un ritmo più veloce e avrai accesso a nuove attrezzature e strutture molto prima nel gioco".

A questo si aggiungono alcuni elementi e idee stravaganti. Ci è stato detto che per presentare e mostrare meglio il paesaggio australiano, è stata implementata una nuova "telecamera aerea", che "cattura Sam da una prospettiva a volo d'uccello elevata, che ti consente di ammirare la vastità dell'ambiente mentre ti fai lentamente strada attraverso il terreno".

Un po' di enfasi è stata posta sul ciclo giorno/notte, affermando: "Durante il giorno, il terreno e i nemici sono più visibili, ma è anche più facile per le minacce localizzarti. D'altra parte, è meno probabile che i nemici ti individuino di notte ed è più facile sgattaiolare in giro, ma devi anche procedere con cautela poiché c'è meno visibilità.

Se pensavi che questo avrebbe reso il gioco abbastanza impegnativo da padroneggiare, anche i pericoli naturali come tremori, incendi e caduta di rocce sono eventi, ma per fortuna puoi potenziare e migliorare Sam Porter nei modi che preferisci spendendo i ricordi acquisiti per migliorare i suoi 12 livelli di competenza disponibili.

Ci viene detto di aspettarci anche nuove armi e nemici, e nuove opzioni di combattimento, tra cui granate olografiche per evitare completamente il combattimento. Inutile dire che sembra che la varietà del gameplay sarà al centro di questo atteso sequel.

Secondo il lancio di Death Stranding 2: On the Beach su PS5, il gioco arriverà il 26 giugno, nella stessa data in cui verrà rilasciato anche un controller DualSense limitato.