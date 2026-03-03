Aspettati che Cyberpunk 2077 venga aggiunto a Game Pass molto presto

HQ

Il mese scorso, Microsoft ha rispolverato il suo personaggio immaginario Melissa McGamepass. Quando il servizio in abbonamento era nuovo, spesso condivideva email trapelate sui social media, che danno indizi su ciò che stava per accadere. Ora è tornata, e solo un mese fa ha rivelato che Kingdom Come: Deliverance II sarebbe arrivato su Game Pass - cosa che si è rivelata vera.

Ora, una nuova conversazione email è arrivata online, e questa volta sembra riguardare Cyberpunk 2077, con una V in grassetto, che, come sappiamo, è il nome del protagonista del gioco. All'inizio di ogni nuovo mese, Microsoft di solito annuncia i giochi che arriveranno su Game Pass, quindi probabilmente sentiremo un annuncio oggi o domani.

Supponendo che Cyberpunk 2077 venga effettivamente aggiunto, colgeresti l'occasione per giocarci?