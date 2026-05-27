Aspettati di dedicare circa 10 ore per completare Denshattack!

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Tra poche settimane, lo sviluppatore Undercoders lancerà il suo caotico e piuttosto unico platform arcade, Denshattack!, dato che il progetto di richiamo arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 già dal 17 giugno.

Con questa data in mente, abbiamo recentemente avuto il lusso di parlare con Undercoders del gioco in un'intervista completa e lunga che potete vedere integralmente qui. Durante la conversazione più ampia, abbiamo toccato una miriade di aree, tra cui l'ispirazione originale dietro il gioco, la posizione degli Undercoders sull'uso dell'IA nello sviluppo di giochi, i potenziali spin-off e anche il tempo stimato per completare il gioco.

Parlando di quest'ultimo punto, il fondatore di Undercoders e direttore del gioco Denshattack!, David Jaumandreu, ci ha detto quanto segue:

"Finire il gioco completo richiede circa 10 ore di gioco se sei veloce. Per i giocatori che vogliono sbloccare ogni segreto, raccogliere tutti i collezionabili e compiere tutte le sfide o ottenere tutte le medaglie, ci sono ancora più tempo di gioco che li attende!"

Per farla breve, aspettati un videogioco abbastanza lungo ma anche un titolo con cui puoi prolungare il tempo come preferisci, se vuoi spingerne i limiti e cercare il traguardo del 100% di completamento.

Partirete Denshattack! a metà giugno?