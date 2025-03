Assassin's Creed Shadows elogiato sia dai giocatori che dalla stampa

HQ

Nonostante uno sviluppo tumultuoso, molteplici ritardi e controversie, sembra che Ubisoft sia riuscita a dimostrare che la maggior parte degli scettici si sbagliava. Dalla sua uscita, il gioco è andato sempre più rafforzandosi e l'accoglienza è stata estremamente positiva, sia da parte dei giocatori che della critica. Sia su OpenCritic che su Metacritic, il punteggio medio è notevolmente alto.

Molti stanno elogiando in particolare la presentazione visiva del gioco, che (finalmente) si lascia alle spalle l'ultima generazione di console e consente all'hardware current-gen di mostrare i muscoli. In particolare, la Playstation 5 Pro ha la possibilità di brillare davvero, con Assassin's Creed Shadows che secondo quanto riferito è una pura gioia da giocare, probabilmente la migliore versione disponibile in questo momento, supponendo che tu non abbia un potente PC da gioco.

Anche noi di Gamereactor abbiamo dato un ottimo punteggio al gioco, elogiando le sue splendide ambientazioni, il contrasto tra i due protagonisti e l'enorme quantità di contenuti.

Cosa ne pensi del gioco finora?