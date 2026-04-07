Assassin's Creed Shadows ora supporta mouse e tastiera su Nintendo Switch 2

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Ubisoft ha recentemente rivelato che ridurrà il suo supporto a Assassin's Creed Shadows , liberando gli sviluppatori per lavorare sui futuri capitoli della serie più ampia. Anche se ciò è comprensibile, il gioco ha ricevuto meno di un anno di supporto post-lancio prima che questa decisione venisse condivisa al pubblico, e quando è successo, Ubisoft ha osservato che sarebbero comunque arrivate ulteriori patch ma con un focus su scala più ridotta. Ci è stato dato un altro esempio di questo ora.

L'aggiornamento 1.1.10 è stato annunciato con piani per il lancio oggi, 7 aprile, e sebbene sia una patch piuttosto basilare, ci sono alcune funzionalità promettenti e interessanti da tenere in considerazione.

Per esempio, chi gioca su Nintendo Switch 2 può ora sfruttare l'ingresso di mouse e tastiera, poiché ora è supportato sulla console. Allo stesso modo, i possessori di PS5 Pro possono vivere il gioco con maggiore chiarezza visiva e a livelli di prestazioni migliori, grazie all'incorporazione della nuova tecnologia PSSR 2.

Infine, l'arma Bo precedentemente bloccata all'espansione Claws of Awaji è stata resa disponibile a tutti i giocatori, il che significa che puoi iniziare a trovare l'arma del bastone in giro per il Giappone Feudale.

Ci sono anche una serie di bug e problemi che sono stati risolti, tutti di cui potete leggere qui.