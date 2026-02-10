Aston Martin è l'ultima squadra di F1 a presentare la nuova vettura, ed è la più attesa di tutte

HQ

Aston Martin è stata l'ultima squadra di Formula 1 a presentare la nuova vettura per la stagione 2026, l'AMR26, e forse è stata la squadra più attesa a farlo, essendo la prima nuova vettura progettata da Adrian Newey, il famoso ingegnere le cui vetture hanno vinto 25 Campionati Mondiali (13 titoli piloti, 12 costruttori) e 220 gare, e che avrà il doppio ruolo di direttore generale e direttore tecnico.

Sarà anche l'unica squadra con motori Honda, dopo che la società giapponese ha concluso l'accordo con la Red Bull. Tutto ciò, e con l'imprevedibilità portata dai nuovi regolamenti di Formula 1, potrebbe rendere Aston Martin una vera contendente per vittorie e persino titoli mondiali, dopo aver chiuso settimo e quinto nella classifica costruttori negli ultimi anni.

"Con regolamenti completamente nuovi, la migliore filosofia non è mai immediatamente evidente, e la tua comprensione evolve man mano che l'auto si sviluppa", ha detto Newey nella presentazione dell'auto lunedì sera a Dammam, Arabia Saudita, vicino alla sede di Aramco. "Con l'AMR26 abbiamo adottato un approccio olistico: non si tratta di un componente distintivo, ma di come funziona il pacchetto completo insieme."

Fernando Alonso, che ha vinto i suoi due Campionati del Mondo due decenni fa, nel 2005 e 2006, e non ha più conquistato un Gran Premio dal 2013, potrebbe affrontare il suo ultimo anno nello sport, poiché compirà 45 anni nell'ultimo anno del suo contratto con Aston Martin. "Ho corso contro Adrian per tutta la mia carriera, e ora, finalmente, posso guidare una delle sue auto", ha detto lo spagnolo.

Sarà coppia per il quarto anno consecutivo con Lance Stroll, figlio del proprietario della squadra. Pensi che Aston Martin vincerà gare nella stagione 2026 di Formula 1?