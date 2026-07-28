Atari firma un accordo cinematografico con Universal che abbraccia 10 classici proprietà dei videogiochi

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La corsa all'oro all'acquisizione di proprietà intellettuale a Hollywood continua, poiché ora Universal ha raggiunto un accordo con Atari per assicurarsi i diritti di trasformare 10 videogiochi iconici in film.

Secondo Deadline, l'accordo in questione riguarda la possibilità di trasformare 10 iconici giochi arcade in film di lunga durezza, con un progetto apparentemente già in corso, dato che sia Matt Reilly che Carl Hampe sono stati incaricati di scrivere una sceneggiatura, mentre Guymon Casady di Entertainment 360 produce la produzione.

I 10 giochi selezionati per questo accordo includono alcuni dei titoli arcade più iconici di tutti i tempi. Il più famoso è Pong, ma la lista include anche Asteroids, Adventure, Bezerk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command e Yars' Revenge.

Parlando di questo accordo, il CEO di Atari Wade Rosen ha menzionato quanto l'azienda fosse "entusiasta" di lavorare con Universal e come l'obiettivo della partnership sia "portare lo spirito del nostro marchio iconico e dei nostri giochi in un nuovo mezzo."

Tutto ciò avviene anche dopo che abbiamo parlato con Rosen alla Gamescom 2025, dove abbiamo chiesto se Atari potesse entrare nel settore delle adattazioni, a cui ci ha detto che "ci sono molte opportunità in questo ambito" anche se è un "processo lungo" per farlo bene.