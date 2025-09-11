Il CEO di Atari anticipa gli adattamenti dei videogiochi: "Ci sono molte opportunità in questo spazio"

HQ

Con il numero sempre crescente di adattamenti di videogiochi in circolazione o in fase di sviluppo attivo, e con l'immenso tesoro di IP di cui Atari mantiene la gestione, c'è da chiedersi se Atari abbia qualche grande visione per conquistare Hollywood.

Questa è stata una domanda che abbiamo posto direttamente al CEO di Atari Wade Rosen durante la Gamescom, dove abbiamo chiesto se gli adattamenti sono un'area in cui Atari vede un'opportunità.

"Sì, decisamente. Sicuramente lo facciamo", ha risposto Rosen. "Non posso parlarne più di così, ma sì, certamente ci sono molte opportunità in quello spazio. Sai che, che, è... Penso che quando siamo all'esterno e vediamo, sai, una stagione di The Last of Us o un film uscire, è come, oh sì, come se fosse uscito. Deve essere stato dato il via libera, sai, tipo 12 mesi fa. Queste cose sono in sviluppo per mezzo decennio di solito. Quindi questa è l'unica cosa che direi è che è un processo lungo. C'è molto da fare, ma assolutamente. Noi, sai, questo è un lato della casa che significa molto per noi e a cui tengo personalmente".

Quindi, inutile dirlo, non è certo fuori dall'equazione che il logo di Atari appaia sugli schermi cinematografici in futuro, ma per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci su questo fronte, potrebbe essere all'orizzonte un film Asteroids, Lunar Lander, Bubsy, RollerCoaster Tycoon, Missile Command o Yars ? O forse qualcosa dalla sua recente lista di IP acquisite da Ubisoft...