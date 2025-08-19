Atleti e attivisti in Canada chiedono l'annullamento di una partita di Coppa Davis contro Israele

HQ

413 sportivi, attivisti, accademici e scrittori hanno firmato una lettera diretta a Tennis Canada chiedendo l'annullamento della partita di Coppa Davis contro Israele, che si giocherà ad Halifax, in Canada, il 12 e 13 settembre. Il pareggio fa parte delle qualificazioni alla Coppa Davis 2026. Tuttavia, nella lettera si chiede che i funzionari del tennis canadese "stiano dalla parte giusta della storia" e si rifiutino di ospitare le partite di tennis contro i tennisti, in opposizione al genocidio di Gaza.

Nella lettera, si dice che il governo canadese ha sanzionato il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, e il ministro della Difesa, Bezalel Smotrich, chiedendo al Canada di riconoscere esplicitamente che Israele sta causando un genocidio. Tra i firmatari, c'è la medaglia d'oro olimpica Mohammed Ahmed, tre relatori speciali delle Nazioni Unite e due giocatrici della nazionale di calcio femminile palestinese.

Tuttavia, Tennis Canada ha affermato che la partita andrà avanti come previsto, riconoscendo "la situazione in corso e profondamente complessa in Medio Oriente", ma concentrandosi su "garantire una competizione sicura, equa e professionale per tutti gli atleti, lo staff, i volontari e gli spettatori" (tramite National Post).

Nel frattempo la Federazione Internazionale di Tennis, ITF, organizzatrice della Coppa Davis, ha dichiarato che non impedirà a Israele di partecipare, in quanto non è stata sospesa dal Comitato Olimpico Internazionale. "Riconosciamo che si tratta di una situazione molto complessa che va ben oltre lo sport. Tuttavia, Israele non è stato escluso dagli eventi sportivi internazionali e non è stato sospeso dal Comitato Olimpico Internazionale", hanno detto.