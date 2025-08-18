Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Hamas respinge il piano israeliano di ricollocamento dei residenti di Gaza

Il gruppo militante denuncia l'iniziativa di ricollocamento come una copertura per ulteriori sfollamenti.

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina. Hamas ha condannato domenica il piano di Israele di spostare i civili da Gaza City al sud dell'enclave, definendolo una strategia di sfollamento di massa mascherata da assistenza umanitaria.

Hamas ha detto domenica che i nuovi piani di Israele per trasferire i residenti equivalgono a "una nuova ondata di brutale genocidio e sfollamento criminale di centinaia di migliaia di persone da Gaza City e di coloro che vi si sono rifugiati", definendoli "un palese inganno".

L'esercito israeliano ha preparato tende e rifugi temporanei, presentando la mossa come una misura per proteggere i residenti dalle zone di combattimento. Hamas, tuttavia, ha descritto l'iniziativa come una copertura per un'offensiva più ampia volta a prendere il controllo del nord di Gaza.

La disputa ha acuito le preoccupazioni degli osservatori internazionali per la striscia già devastata, dove gran parte della popolazione è stata sradicata e le condizioni di vita continuano a deteriorarsi. Questo coincide con la manifestazione degli israeliani a livello nazionale.

Hamas respinge il piano israeliano di ricollocamento dei residenti di Gaza
I palestinesi che trasportano aiuti alimentari ricevuti da un punto di aiuto statunitense a Rafah camminano lungo una strada a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 31 luglio 2025

This post is tagged as:

Notizie dal mondoIsraelePalestina


Caricamento del prossimo contenuto