Hamas respinge il piano israeliano di ricollocamento dei residenti di Gaza

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Hamas ha condannato domenica il piano di Israele di spostare i civili da Gaza City al sud dell'enclave, definendolo una strategia di sfollamento di massa mascherata da assistenza umanitaria.

Hamas ha detto domenica che i nuovi piani di Israele per trasferire i residenti equivalgono a "una nuova ondata di brutale genocidio e sfollamento criminale di centinaia di migliaia di persone da Gaza City e di coloro che vi si sono rifugiati", definendoli "un palese inganno".



L'esercito israeliano ha preparato tende e rifugi temporanei, presentando la mossa come una misura per proteggere i residenti dalle zone di combattimento. Hamas, tuttavia, ha descritto l'iniziativa come una copertura per un'offensiva più ampia volta a prendere il controllo del nord di Gaza.

La disputa ha acuito le preoccupazioni degli osservatori internazionali per la striscia già devastata, dove gran parte della popolazione è stata sradicata e le condizioni di vita continuano a deteriorarsi. Questo coincide con la manifestazione degli israeliani a livello nazionale.