Atomic Heart supera i 10 milioni di giocatori

Molti sono rimasti assolutamente affascinati dall'idea di Atomic Heart quando è stata presentata al mondo, offrendo un'esperienza di tipo sovietico BioShock. Quando il gioco è stato lanciato all'inizio del 2023, si è rivelato un successo, anche se il gameplay ha portato a una vasta gamma di opinioni e impressioni. Tuttavia, il gioco è stato un successo per la maggior parte, tanto che nei circa 25 mesi trascorsi dal suo debutto, è riuscito a superare i 10 milioni di giocatori totali.

Ciò è stato confermato dallo sviluppatore Mundfish in un post sui social media, in cui lo studio osserva che il gioco ha "ufficialmente raggiunto i 10 milioni di giocatori in tutto il mondo!" Il creatore aggiunge a questo con quanto segue:

"Quello che era iniziato come un sogno è diventato una realtà al di là di qualsiasi cosa immaginassimo. Questo risultato è il risultato dell'incessante dedizione, della visione audace e dell'incrollabile attenzione alla qualità del nostro team. Ma soprattutto, grazie alla nostra fantastica community. La tua passione, creatività e supporto hanno davvero dato vita a Atomic Heart.

"Da quella primissima idea ad oggi, hai fatto parte di questo viaggio. E siamo solo all'inizio".

Cosa riserva il futuro per il gioco rimane poco chiaro, ma è stato supportato da tre espansioni dal lancio, tutte recensite separatamente. Dai un'occhiata ai nostri pensieri su Annihilation Instinct, Trapped in Limbo e Enchantment Under the Sea.