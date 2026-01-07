Audio-Technica presenta (e pubblica) il suo nuovo giradischi per gli appassionati di vinile

HQ

Approfittando dell'attuale fermento del CES e dopo aver presentato le loro cuffie più lussuose fino ad oggi, Audio-Technica ha appena presentato l'AT-LP7X, il loro ultimo giradischi completamente manuale e azionato a cinghia, che segue la tendenza (e la domanda degli audiofili) per un design classico minimalista e un'ingegneria di precisione.

Il nuovo tavolo è stato realizzato con materiali di alta qualità e una finitura nera opaca, ma soprattutto il suo pesante basamento in MDF da 40 mm e il piatto acrilico da 20 mm dovrebbero ridurre risonanza e vibrazioni per una riproduzione più pulita e precisa. Come omaggio ai fan veterani, il braccio in alluminio a forma di J dell'AT-LP7X è ispirato ai classici modelli Audio-Technica degli anni '60 e '70, mentre la sospensione a cardan a doppio asse con cuscinetti di precisione mira a un tracciamento a basso attrito e un'eccellente stabilità.



Per quanto riguarda la cartuccia che funziona al massimo dell'analogica, è montata con una AT-VM95E montata in fabbrica su una testata AT-LT10 che, secondo il produttore, offre una forte separazione dei canali e bassa distorsione. Inoltre, lo stilo è facilmente aggiornabile a qualsiasi modello della serie VM95. E a proposito di personalizzazione, include anche VTA regolabile, controllo anti-pattinaggio e ulteriore supporto per contrappeso.

L'Audio-Technica AT-LP7X è ora disponibile a un prezzo proposto di €799.