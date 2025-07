Avatar: Frontiers of Pandora data la sua modalità in terza persona e New Game+, poco prima dell'uscita di Avatar: Fire and Ash

HQ

Quando Avatar: Frontiers of Pandora è stato rilasciato nel dicembre 2023, c'era un consenso generale sul fatto che, sebbene visivamente sbalorditivo, non essere in grado di vedere il tuo personaggio Na'vi mentre attraversavi i diversi ambienti e biomi di Pandora lo faceva sembrare più un filtro alieno per uno scheletro di Far Cry.

La community intorno al gioco (che tra l'altro ha già rilasciato due espansioni di contenuti su PC, PS5 e Xbox Series) aveva chiesto di abilitare un'opzione di gioco in terza persona. E Ubisoft stava ascoltando.

Ascoltare e lavorare, perché secondo il direttore creativo del gioco, Omar Bouali, l'introduzione della prospettiva in terza persona ha richiesto la ricostruzione della prospettiva, dei controlli e del sistema di telecamera. Inoltre, è possibile passare dalla prima persona alla terza persona e viceversa con la semplice pressione di un pulsante.

Oltre a questa nuova modalità, verrà aggiunto New Game+, in cui possiamo ricominciare il nostro gioco ma con tutto l'inventario precedentemente ottenuto. Tuttavia, la sfida e i nemici saranno più grandi e più forti. Ci sarà anche un nuovo albero delle abilità per coloro che cercano questa prova di forza.

Questo aggiornamento gratuito con NewGame+ e la modalità in terza persona arriverà in Avatar: Frontiers of Pandora il 5 dicembre 2025, pochi giorni prima dell'uscita nelle sale di Avatar: Fire and Ash il 19 dicembre. Quale modo migliore per rilanciare un gioco se non con una forte uscita nelle sale?

Dai un'occhiata al trailer qui sotto.