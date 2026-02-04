Avviata una campagna di raccolta fondi per sostenere la scoperta spagnola nella ricerca sul cancro al pancreas

HQ

È stata lanciata una campagna di raccolta fondi per sostenere la ricerca sul cancro al pancreas guidata dall'oncologo spagnolo Dr. Mariano Barbacid, a seguito della grande scoperta scientifica che ha dimostrato la completa eliminazione dei tumori pancreatici nei modelli animali.

Il progetto, sviluppato dal team di Barbacid in collaborazione con la Fundación CRIS Contra el Cáncer, ha recentemente riportato risultati senza precedenti utilizzando una terapia a tripla mira. Il trattamento combina un inibitore KRAS con composti mirativi a EGFR e STAT3, fermando con successo la crescita tumorale nei topi senza tossicità significativa. Gli animali sono rimasti privi di tumori per lunghi periodi dopo il trattamento, segnando una pietra miliare nella ricerca su una delle forme di cancro più aggressive...

Dr. Mariano Barbacid // Shutterstock

Sulla base di questi risultati, CRIS Contra el Cáncer ha avviato un'iniziativa pubblica di raccolta fondi per garantire la prossima fase della ricerca. Secondo la fondazione, sono necessari finanziamenti aggiuntivi per completare studi preclinici avanzati, perfezionare combinazioni di farmaci e dosaggi, e testare la terapia su una gamma più ampia di modelli sperimentali prima di candidarsi per studi clinici sull'uomo.

Parte del lavoro si concentra su approcci altamente innovativi, inclusi composti a base PROTAC progettati per degradare selettivamente proteine cancerogene all'interno delle cellule tumorali. Pur promettente, queste terapie richiedono ancora un ampio sviluppo farmaceutico per garantire sicurezza, stabilità e scalabilità per l'uso umano.

L'adenocarcinoma del pancreas e duttale rimane uno dei tumori più letali a causa della diagnosi tardiva e delle opzioni di trattamento limitate. In Spagna, ogni anno vengono diagnosticati migliaia di nuovi casi e i tassi di sopravvivenza a cinque anni rimangono sotto il 10%. La campagna di donazione permette agli individui di contribuire direttamente al progetto, con fondi destinati ad accelerare la ricerca che potrebbe infine tradursi in nuove opzioni terapeutiche per i pazienti...