Avvisato: la NBA Cup inizia questa settimana e puoi guardarla su Prime Video

La terza edizione della NBA Cup si conclude questa settimana, con le fasi a eliminazione diretta prima della finale martedì prossimo, 16 dicembre. Questa competizione, creata appositamente per aumentare il pubblico a dicembre, quando gli ascolti NBA di solito calano rispetto alla NFL, si adatta a ogni partita della stagione regolare (tranne la finale) e, pur non essendo prestigiosa quanto un titolo di Conference, sta guadagnando popolarità come modo per decidere un "campione invernale".

In effetti, lo scorso anno è stato vinto dai Milwaukee Bucks, che in seguito hanno vinto il campionato NBA. Sarà interessante vedere in futuro quanto sarà affidabile la NBA Cup nel prevedere il futuro "vero" campione NBA (nel 2023 è stato vinto dai Los Angeles Lakers, che poi hanno perso 4-1 al primo turno dei play-off).

Come guardare la NBA Cup 2025:

La buona notizia è che la NBA Cup per intero sarà trasmessa in Prime Video. Tutte le partite, dai quarti di finale, semifinali e la finale del 16 dicembre, saranno trasmesse e incluse nell'abbonamento regolare di Amazon Prime Video.

Quarti di finale della NBA Cup:

Conferenza Est



Miami Heat (4) vs. Orlando Magic (1): 23:30 CET, 22:30 GMT, martedì 9 dicembre



New York Knicks (3) vs. Toronto Raptors (2): 14:30 CET, 13:30 GMT, mercoledì 10 dicembre



Conferenza Ovest



Phoenix Suns (4) vs. Oklahoma City Thunder (1): 13:00 CET, 0:00 GMT, giovedì 11 dicembre



San Antonio Spurs (3) vs. Los Angeles Lakers (2): 4:00 CET, 3:00 GMT, giovedì 11 dicembre



Le semifinali si terranno tutte a Las Vegas il 13 dicembre, mentre la finale sarà martedì 16 dicembre. Guarderai la NBA Cup questa settimana?