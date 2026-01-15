Batman: Arkham Shadow sviluppatore segnalato come licenziati

HQ

Proprio di recente, abbiamo seguito la notizia che Meta aveva deciso di licenziare e chiudere tre dei suoi studi di sviluppo di videogiochi in realtà virtuale, tra cui Marvel's Deadpool VR maker Twisted Pixel e Asgard's Wrath creator Sanzaru Games. A quanto pare, questi non sono stati gli unici studi ad affrontare il giudizio di Meta, poiché un nuovo rapporto afferma che anche Batman: Arkham Shadow sviluppatore Camoflaj è stato svuotato.

Secondo Aftermath, Meta dipendenti avrebbero dichiarato che, come parte dei recenti licenziamenti, Camoflaj è stato colpito duramente, al punto che solo una "manciata di dipendenti" è rimasta nello studio. Meta ha persino interrotto i progetti futuri dello sviluppatore, cancellando le sue idee future.

Lo studio è riuscito a sopravvivere a questa epurazione e rimane attivo, ma dopo un colpo così pesante, ci si chiede cosa riserverà il futuro per l'azienda.

Per quanto riguarda il futuro di Batman: Arkham Shadow, un titolo VR che si è rivelato un enorme successo tra la critica e i fan che lo hanno giocato, il rapporto afferma che un sequel era in produzione ma non a Camoflaj. Le responsabilità sono state affidate a Sanzaru, che da allora è stato svuotato e chiuso. Non è chiaro se questo significhi che la serie tornerà a Camoflaj, o se sia la fine delle avventure VR Batman. Considerando quanto investimento in VR è stato appena fatto da Meta, la seconda opzione sembra più probabile.

Questo rapporto è confermato da ex dipendenti Camoflaj che si sono rivolti a LinkedIn per confermare di essere stati licenziati, ma ciò che dobbiamo ancora sapere è l'impatto ufficiale completo e quanti sviluppatori siano stati licenziati dall'azienda.