Battlefield 6 Le partite di Conquista saranno ora più brevi e la community non è esattamente entusiasta di questo

Battlefield Studios ha deciso di implementare una modifica che influenzerà in modo significativo la tua esperienza Conquest. Gli sviluppatori hanno notato che molte partite non si concludono con i ticket di una squadra che raggiungono lo zero, ma notano invece che le partite terminano a causa del limite di tempo. Per ovviare a questo problema, è stata apportata una modifica in cui ora ogni partita avrà meno biglietti, il che di conseguenza renderà le tue partite più brevi.

L'annuncio di questo cambiamento spiega: "Abbiamo ridotto il numero di biglietti iniziali in tutte le mappe Conquista in modo che le partite finiscano a un ritmo più naturale. In precedenza, molti round raggiungevano il limite di tempo invece di terminare quando una squadra esauriva i biglietti. Continueremo a monitorare i feedback e i dati per assicurarci che il flusso di ogni partita sia corretto".

Le varie mappe hanno anche diversi cambiamenti di numero di biglietto, poiché Siege of Cairo, Empire State, Iberian Offensive e New Sobek City stanno scendendo da 1000 a 900 biglietti, mentre Liberation Peak e Manhattan Bridge scendono a 800 biglietti totali e Operation Firestorm e Mirak Valley scendono a 700 biglietti.

Sembra che ci sia una tendenza che suggerisce che più grande è la mappa, meno è probabile che raggiunga la sua conclusione nel periodo di tempo precedentemente specificato. I fan hanno già trovato una soluzione che forse è migliore della correzione di EA, poiché chiedono che il limite di tempo venga semplicemente rimosso in modo che le partite finiscano quando sono pronte, rendendo le partite lungheConquest e intense.

Cosa ne pensi di questo cambiamento e sei uno dei sette milioni di Battlefield 6 proprietari?