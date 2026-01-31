Beast of Reincarnation fa un grande passo lontano dal genere Soulslike

HQ

Beast of Reincarnation è sicuramente qualcosa che non ci aspettavamo dallo sviluppatore di Pokémon Game Freak. Tuttavia, guardando la recente presentazione del gameplay nell'Xbox Developer Direct, alcuni hanno fatto notare che l'action RPG fosse simile a Soulslike.

In un'intervista con Famitsu (trascritta da GamesRadar+), il direttore del gioco Kota Furushima afferma che Beast of Reincarnation è molto diverso dai giochi Soulslike. Avrà opzioni di difficoltà, una struttura lineare e nessun elemento online.

Anche se non tutte queste caratteristiche lo allontanano dalla struttura Soulslike, l'opzione di difficoltà aiuta sicuramente a distinguere il gioco. "Abbiamo fatto in modo che sia piacevole anche per chi non è bravo nei giochi d'azione," disse Furushima. "Puoi scegliere il tuo livello di difficoltà, quindi ti consiglio di scegliere una difficoltà più bassa se non sei sicuro. Personalmente, con gli alberi delle abilità e il supporto che offre Koo, penso che le persone possano divertirsi a trovare un proprio approccio che riduca essenzialmente la difficoltà."

Beast of Reincarnation uscirà quest'estate per Xbox Series X/S, PS5 e PC.