Bella Ramsey dice ai critici di The Last of Us che "non devono guardarlo"
"Se lo odi così tanto, il gioco esiste. Puoi semplicemente giocare di nuovo".
L'adattamento della HBO di The Last of Us è stato un enorme successo, ma non tutti ne sono contenti, e ci sono state lamentele su tutto, dalle libertà prese con la storia al casting, con Bella Ramsey in particolare che è stata criticata.
Ramsey ha sentito le lamentele, ma sembra abbastanza imperturbabile e ha una buona risposta per chiunque sia insoddisfatto. Quando è apparsa di recente nel podcast The Awardist, ha detto:
"Non c'è niente che io possa fare al riguardo. Lo spettacolo è uscito. Non c'è nulla che possa essere cambiato o alterato. Quindi mi sono detto, non ha davvero senso leggere o guardare nulla. Le persone, ovviamente, hanno diritto alle loro opinioni. Ma non influisce sullo spettacolo. Non influisce in alcun modo sul modo in cui lo spettacolo continua o altro. Sono cose molto separate per me. Quindi no, semplicemente non mi impegno davvero".
E a tutti coloro che si sono arrabbiati sui social media e altrove con indignazione durante la stagione, ha qualche buon consiglio:
"Non devi guardarlo. Se lo odi così tanto, il gioco esiste. Puoi semplicemente giocare di nuovo. Se vuoi guardarlo, spero che ti piaccia".
Qui a Gamereactor, siamo rimasti molto colpiti dalla serie The Last of Us e nella nostra recensione le abbiamo dato un punteggio alto e abbiamo elogiato le prestazioni di Ramsey. Cosa ne pensi di The Last of Us finora?