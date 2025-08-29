Bella Ramsey dice ai critici di The Last of Us che "non devono guardarlo"

HQ

L'adattamento della HBO di The Last of Us è stato un enorme successo, ma non tutti ne sono contenti, e ci sono state lamentele su tutto, dalle libertà prese con la storia al casting, con Bella Ramsey in particolare che è stata criticata.

Ramsey ha sentito le lamentele, ma sembra abbastanza imperturbabile e ha una buona risposta per chiunque sia insoddisfatto. Quando è apparsa di recente nel podcast The Awardist, ha detto:

"Non c'è niente che io possa fare al riguardo. Lo spettacolo è uscito. Non c'è nulla che possa essere cambiato o alterato. Quindi mi sono detto, non ha davvero senso leggere o guardare nulla. Le persone, ovviamente, hanno diritto alle loro opinioni. Ma non influisce sullo spettacolo. Non influisce in alcun modo sul modo in cui lo spettacolo continua o altro. Sono cose molto separate per me. Quindi no, semplicemente non mi impegno davvero".

E a tutti coloro che si sono arrabbiati sui social media e altrove con indignazione durante la stagione, ha qualche buon consiglio:

"Non devi guardarlo. Se lo odi così tanto, il gioco esiste. Puoi semplicemente giocare di nuovo. Se vuoi guardarlo, spero che ti piaccia".

Qui a Gamereactor, siamo rimasti molto colpiti dalla serie The Last of Us e nella nostra recensione le abbiamo dato un punteggio alto e abbiamo elogiato le prestazioni di Ramsey. Cosa ne pensi di The Last of Us finora?