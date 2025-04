Bella Ramsey spera che il finale di The Last of Us: Stagione 2 "traumatizzi emotivamente" i fan

HQ

The Last of Us è tornato sugli schermi televisivi di tutto il mondo. La seconda stagione dell'adattamento live-action basato sui videogiochi d'azione e avventura di Naughty Dog ha iniziato ad andare in onda, e già la sua star principale sta guardando alla sua conclusione, che spera avrà un impatto molto grande sui fan.

Parlando con Collider, Bella Ramsey (nota per aver interpretato Ellie nello show) ha detto che spera che l'episodio finale della stagione 2 susciti alcune serie risposte emotive da parte dei suoi spettatori, tanto che potresti persino voler odiare i creatori.

"Penso che si spera che le persone si sentiranno davvero soddisfatte dal viaggio. Spero che le persone siano un po' traumatizzate emotivamente perché dovrebbe farti sentire molto. Potresti essere arrabbiato con gli showrunner e con tutte le persone coinvolte a causa di quanto ti farà sentire le cose".

The Last of Us è sempre stato noto per aver messo i bastoni tra le ruote e aver colto alla sprovvista i suoi fan con sviluppi emotivamente complessi e moralmente grigi. Chiaramente questo sarà offerto in una certa misura anche nella seconda stagione dello show.

Per ulteriori riflessioni su The Last of Us: Stagione 2, non dimenticare di leggere la nostra recensione.