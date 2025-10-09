Bethesda fissa la data per la trasmissione del Fallout Day 2025

HQ

Proprio di recente, Bethesda ha rivelato tutto sull'espansione Burning Springs per Fallout 76, la nuova serie di contenuti che introduce Walton Goggins ' Ghoul come parte ufficiale della tradizione del gioco e lega insieme il franchise più ampio e la serie live-action. Ora, Bethesda sta già cercando di rivelare di più sul futuro di Fallout, poiché la data per la trasmissione annuale di Fallout Day è stata condivisa.

Accadrà ancora una volta il 23 ottobre, una data scelta per riflettere la data in cui le bombe nucleari sono state originariamente sganciate nell'universoFallout e hanno trasformato il nostro adorabile mondo in una cupa landa desolata. L'orario dello spettacolo è fissato per le 18:00 BST/19:00 CEST.

Per quanto riguarda ciò che promette la trasmissione di quest'anno, Bethesda osserva che conterrà "le ultime notizie sui nostri giochi Fallout esistenti, le celebrazioni della community e i prossimi eventi per i fan!"

Quindi, inutile dirlo, non aspettatevi alcun annuncioFallout 5 selvaggio, ma forse c'è spazio per un altro sguardo alla seconda stagione della serie, soprattutto perché è previsto che torni a Prime Video a dicembre...